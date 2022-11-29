Politico: президента ДР Конго пытались отравить цианидом
2022-11-29 00:19
Politico сообщает, что президента Демократической Республики Конго Чисекеди пытались отравить цианидом. Письмо с ядом доставили в его канцелярию.
Письмо было отправлено от имени международной организации, которая базируется во Франции, на имя Чисекеди.
Из-за отверстий в конверте президентская служба безопасности посчитала письмо подозрительным.
В ходе экспертизы в письме были выявлены следы сильного яда цианида.
Опубликовано: Светлана Репина
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