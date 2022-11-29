Польша призывает Евросоюз как можно быстрее отказаться от российской нефти

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Евросоюзу с призывом как можно скорее отказаться от российской нефти.

Он признал, что этот вопрос активно обсуждается в ЕС, а Польша является одним из основных организаторов санкционных пакетов.

Ранее сообщалось, что Польша настаивает на существенном снижении потолка цен на нефть из России.

При этом переговоры по поводу установления ценового потолка на российскую нефть в ЕС зашли в тупик.