Бывший замгенсека НАТО: поставки Украине ПРО Patriot – это шаг к войне с Россией
2022-11-29 01:37
Бывший заместитель генсека НАТО Адам Коберацкий считает, что поставки Украине систем Patriot приведет к конфликту между Альянсом и Россией.
По его словам, системы ПРО являются собственностью Германии, однако НАТО может распоряжаться ими.
Коберацкий отметил, что в таких случаях действует «принцип последнего пользователя», который не должен допустить поставок Patriot на Украину.
Он также сказал, что обсуждение поставок оружия Украине – это политический цирк, не имеющий отношения к вопросам безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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