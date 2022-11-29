Бывший замгенсека НАТО: поставки Украине ПРО Patriot – это шаг к войне с Россией

Бывший заместитель генсека НАТО Адам Коберацкий считает, что поставки Украине систем Patriot приведет к конфликту между Альянсом и Россией.

По его словам, системы ПРО являются собственностью Германии, однако НАТО может распоряжаться ими.

Коберацкий отметил, что в таких случаях действует «принцип последнего пользователя», который не должен допустить поставок Patriot на Украину.

Он также сказал, что обсуждение поставок оружия Украине – это политический цирк, не имеющий отношения к вопросам безопасности.