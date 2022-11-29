Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, предстоящий зимний период будет последним для Украины как для государства, а также для украинских вооруженных сил.
Слова парламентария цитирует информационное агентство «РИА Новости». Так, Бобков заявил следующее: «Я абсолютно чётко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму».
По мнению Бобкова, полный коллапс в экономической и энергетической сферах Украины «достигнет своего пика» в ближайшие недели.
Подобной точки зрения придерживаются и некоторые западные журналисты. Так, обозреватель известного издания Guardian Саймон Шлегель ранее написал в своей статье, что Украина не в состоянии пережить предстоящую зиму без серьезной помощи со стороны западных государств.
Опубликовано: Алексей Гладкий
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»