Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму

По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, предстоящий зимний период будет последним для Украины как для государства, а также для украинских вооруженных сил.

Слова парламентария цитирует информационное агентство «РИА Новости». Так, Бобков заявил следующее: «Я абсолютно чётко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму».

По мнению Бобкова, полный коллапс в экономической и энергетической сферах Украины «достигнет своего пика» в ближайшие недели.

Подобной точки зрения придерживаются и некоторые западные журналисты. Так, обозреватель известного издания Guardian Саймон Шлегель ранее написал в своей статье, что Украина не в состоянии пережить предстоящую зиму без серьезной помощи со стороны западных государств.