Столтенберг заявил о готовности принять Украину в состав НАТО

Украину готовы принять в ряды НАТО, но лишь после окончания нынешнего конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может быть принята в ряды альянса, но только после окончания конфликта.

"После окончания конфликта Украина может вступить в НАТО", - говорится в его заявлении.

При этом стоит отметить, что во время активного участия страны в конфликтах она не может быть принята в НАТО - это одно из основных правил.

Ранее о влиянии НАТО высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что альянс будет наращивать влияние "от Балтийского до Черного моря".