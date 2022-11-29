Столтенберг заявил о готовности принять Украину в состав НАТО
2022-11-29 17:48
Украину готовы принять в ряды НАТО, но лишь после окончания нынешнего конфликта.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может быть принята в ряды альянса, но только после окончания конфликта.
"После окончания конфликта Украина может вступить в НАТО", - говорится в его заявлении.
При этом стоит отметить, что во время активного участия страны в конфликтах она не может быть принята в НАТО - это одно из основных правил.
Ранее о влиянии НАТО высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что альянс будет наращивать влияние "от Балтийского до Черного моря".
Опубликовано: Николай Скира
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