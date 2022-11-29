TAC: Украина должна пойти на переговоры и отказаться от желания «вернуть» Крым

Американский журналист Род Дреер заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией и отказаться от своего желания «вернуть» Крым.

29 ноября главный редактор американского журнала The American Conservative Род Дреер рассказал, что обсуждал украинский конфликт со своим другом из Польши и их понимание способов разрешения данной ситуации абсолютно не совпали.

Дреер заявил, что его польский товарищ убеждён в том, что «конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым», что по мнению американского журналиста является «рецептом вечной эскалации».