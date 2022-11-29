Столтенберг: НАТО активировала особый оборонный план в день начала спецоперации РФ на Украине
2022-11-29 21:41
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в день начала российской спецоперации на Украине Альянс активировал специальный оборонный план.
Этот план предусматривал расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.
Столтенберг признал, что страны НАТО направили в Черноморский регион большой воинский контингент еще до начала спецоперации.
Но теперь главнокомандующий вправе перебрасывать туда дополнительные морские, сухопутные или другие силы, если увидит в этом необходимость.
Опубликовано: Светлана Репина
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