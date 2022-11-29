Украине не удастся полностью покрыть свои потребности в электроэнергии за счет импорта
2022-11-29 23:32
Глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус заявил, что Украина не сможет возместить необходимый объем электроэнергии за счет импорта из стран Запада.
По его словам, импортировать можно до 10% пикового объема потребления украинскими потребителями.
Герус отметил, что импорт не исправляет ситуацию полностью, однако дает возможность сократить периоды отключения электроэнергии.
Он также уточнил, что самая сложная ситуация в энергетике складывается в северо-восточной и центральной частях страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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