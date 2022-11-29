Украине не удастся полностью покрыть свои потребности в электроэнергии за счет импорта

Глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус заявил, что Украина не сможет возместить необходимый объем электроэнергии за счет импорта из стран Запада.

По его словам, импортировать можно до 10% пикового объема потребления украинскими потребителями.

Герус отметил, что импорт не исправляет ситуацию полностью, однако дает возможность сократить периоды отключения электроэнергии.

Он также уточнил, что самая сложная ситуация в энергетике складывается в северо-восточной и центральной частях страны.