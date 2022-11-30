Кадыров осудил папу римского Франциска за слова о жестокости чеченцев

Глава Чечни пристыдил Рамзан Кадыров папу римского Франциска за слова о жестокости чеченцев.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал папу римского Франциска за слова о жестокости чеченцев и бурятов. Свое недовольство чеченский лидер высказал в своем Telegram-канале.

"Я бы мог напомнить про инквизицию, крестовые походы, но лучше расскажу о том, чем руководствуется каждый чеченец. Это Ислам", - говорится в публикации.

Папа римский Франциск в беседе иезуитскому каналу "Америка" заявил, что военнослужащие российской армии, выросшие вне "русской традиции", буряты и чеченцы проявляют особую жестокость в зоне боевых действий в Украине.