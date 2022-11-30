В ЕС подсчитали потери Украины с начала спецоперации

Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен сообщила, что потери Украины с начала СВО превысили 100 тысяч военных.

30 ноября ТАСС предает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери Киева с начала спецоперации России на Украине превысили 100 тысяч военных.

Также с ее слов стало известно, что Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба, полученного Украиной от конфликта, с 385 до 600 миллиардов евро.