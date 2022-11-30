Генсек НАТО Столтенберг назвал условие вступления Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины над Россий является условием вступления Киева в альянс.
30 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав внешнеполитических ведомств стран блока в Бухаресте заявил о том, что членство Украины в альянсе зависит от исхода спецоперации.
Столтенберг также отметил факт того, что «если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем», а также добавил, что блок НАТО делает всё возможное для того, чтобы киевский режим одержал победу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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