Столтенберг: Украине надо думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.
30 ноября РИА Новсти сообщают, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока сообщил, что главной задачей для Киева должна быть возможность сохранить независимость государства, а не вступление в НАТО.
По мнению генсека, для этого Киеву необходимо поставить еще больше военной, финансовой и экономической помощи, а если Украина потеряет статус суверенной территории, то вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт.
Опубликовано: Елена Калиновская
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