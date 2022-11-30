Столтенберг: Украине надо думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства.

30 ноября РИА Новсти сообщают, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока сообщил, что главной задачей для Киева должна быть возможность сохранить независимость государства, а не вступление в НАТО.

По мнению генсека, для этого Киеву необходимо поставить еще больше военной, финансовой и экономической помощи, а если Украина потеряет статус суверенной территории, то вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт.