Румыния попросила от Украины признать, что молдавский является несуществующим языком
Весной 2021 года в Украине было заявлено, что румынский и молдавский языки тождественны, что вызвало неудовольствие румынской стороны, и теперь Румыния требует от Киева признания, что молдавский язык не существует.
Инициатива исходила от министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску. Он неоднократно напоминал украинскому правительству о необходимости признания отсутствующим молдавского языка, на что Киев не реагировал.
Нынешнее напоминание было приурочено к визиту украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Бухарест, где Ауреску провел с ним встречу.
На встрече обсуждались проблемы, в том числе и энергетическая, с которыми сталкивается население Украины в связи с российской спецоперацией. Румынская сторона подчеркнула, что будет оказывать всестороннее содействие в гуманитарном поле украинским беженцам.
Опубликовано: Эльза Ли
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