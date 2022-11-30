Арестович: более 10 тысяч бойцов ВСУ погибли с начала СВО РФ на Украине

Советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявлил, что потери личного состава ВСУ с начала СВО РФ на Украине превышают 10 тысяч живой силы.

в среду, 30 ноября 2022 года, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём официальном пресс-релизе назвал потери Вооружённых сил Украины в спецоперации, после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 000 убитых украинских солдатах в боях на Донбассе.

Арестович утверждает, что с начала специальной военной операции России на Украине были убиты более 10 000 служащих украинской армии, что в разы меньше числа, которое в своём аккаунте Twitter назвала фон дер Ляйен.