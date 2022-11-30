Минобороны Беларуси готовит поправки в закон о мобилизации с учётом опыта России
2022-11-30 22:02
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин анонсировал поправки в ряд законов с учётом опыта частичной мобилизации в России.
30 ноября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в своём интервью белорусской газете «СБ.Беларусь сегодня» сообщил о том, что белорусское оборонное ведомство готовит поправки в законодательную базу мобилизации с учётом опыта прошедших в Российской Федерации мобилизационных мероприятий.
Хренин уточнил, что в ближайшее время разработанные для того, чтобы «подкорректировать» имеющиеся недочёты поправки «будут вынесены на рассмотрение парламентариев, обсуждение общественности».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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