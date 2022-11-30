Пентагон: в Сирии ликвидирован главарь «Исламского государства»
2022-11-30 23:42
В Пентагоне сообщили о ликвидации одного из главарей террористической группы «Исламское государство» Абу аль-Хасана аль-Курейшина территории Сирии.
Сообщается, что его ликвидация стала результатом операции, проведенной оппозиционным движением «Сирийская свободная армия».
По информации Пентагона, это произошло еще в октябре. Предыдущего главу «Исламского государства» ликвидировали в марте этого года.
Ранее один из представителей «ИГ» опубликовал в своем Telegram-канале информацию об убийстве лидера группировки и избрании нового главаря.
Опубликовано: Светлана Репина
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