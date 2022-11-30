Пентагон: в Сирии ликвидирован главарь «Исламского государства»

В Пентагоне сообщили о ликвидации одного из главарей террористической группы «Исламское государство» Абу аль-Хасана аль-Курейшина территории Сирии.

Сообщается, что его ликвидация стала результатом операции, проведенной оппозиционным движением «Сирийская свободная армия».

По информации Пентагона, это произошло еще в октябре. Предыдущего главу «Исламского государства» ликвидировали в марте этого года.

Ранее один из представителей «ИГ» опубликовал в своем Telegram-канале информацию об убийстве лидера группировки и избрании нового главаря.