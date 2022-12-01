МИД Франции объявил о создании спецтрибунала над Россией за СВО в Украине
2022-12-01 14:05
Пресс-служба французского МИДа уведомила о создании специального трибунала, который будет расследовать деятельность РФ в ходе спецоперации.
1 декабря Министерство иностранных дел Франции обнародовало пресс-релиз, в котором сообщило, что официальный Париж в сотрудничестве с партнёрами по Европейскому союзу приступил к созданию спецтрибунала, который займётся расследованием действий российских военных в ходе спецоперации на территории украинского государства.
Также в МИД Франции отметили, что в работе трибунала будут задействованы правоохранители из Украины и сотрудники Международного уголовного суда в нидерландской Гааге.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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