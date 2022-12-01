МО РФ: войска России уничтожили РСЗО HIMARS в ДНР с экипажем и боекомплектом
2022-12-01 14:39
Российские войска уничтожили американскую установку HIMARS, которая находилась на балансе украинской армии на территории Донецкой Народной республики.
1 декабря генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил о завязавшейся контрбатарейной борьбе между войсками России и солдатами украинской армии возле населённого пункта Ореховатка в ДНР.
По данным Конашенкова, в результате успешных действий российских артиллеристов была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS, которая была поставлена солдатам ВСУ из Вашингтона. Также был ликвидирован боекомплект HIMARS и его украинский экипаж.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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