Российские войска уничтожили американскую установку HIMARS, которая находилась на балансе украинской армии на территории Донецкой Народной республики.

1 декабря генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил о завязавшейся контрбатарейной борьбе между войсками России и солдатами украинской армии возле населённого пункта Ореховатка в ДНР.

По данным Конашенкова, в результате успешных действий российских артиллеристов была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS, которая была поставлена солдатам ВСУ из Вашингтона. Также был ликвидирован боекомплект HIMARS и его украинский экипаж.