1 декабря стало известно, что российские военные нанесли удар по пунктам размещения иностранных наёмников и украинских солдат недалеко от города Славянск.

В четверг пресс-секретарь Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли успешные прицельные удары по позициям украинских войск и союзных им иностранных наёмников возле населённого пункта Славянск в Донецкой Народной республике.

По словам Конашенкова, также за сутки ведения СВО российские войска атаковали пункты скопления живой силы противника в 162-ух районах Украины, поразив также 85 украинских артиллерийских соединений.