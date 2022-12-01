МО РФ: войска России уничтожили 3 пункта иностранных наёмников ВСУ в Славянске
2022-12-01 15:50
1 декабря стало известно, что российские военные нанесли удар по пунктам размещения иностранных наёмников и украинских солдат недалеко от города Славянск.
В четверг пресс-секретарь Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли успешные прицельные удары по позициям украинских войск и союзных им иностранных наёмников возле населённого пункта Славянск в Донецкой Народной республике.
По словам Конашенкова, также за сутки ведения СВО российские войска атаковали пункты скопления живой силы противника в 162-ух районах Украины, поразив также 85 украинских артиллерийских соединений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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