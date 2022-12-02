Консульство Украины в Брно оцепила полиция из-за посылки с глазами животных

В чешском городе Брно полиция оцепила украинское консульство из-за подозрительной посылки, в которой обнаружили биологический груз.

2 декабря украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на чешскую полицию, сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов оцепили здание консульства Украины в городе Брно, пришла подозрительна посылка, в которой обнаружили биологический груз – глаза животных.

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что аналогичные бандероли отправили на адреса украинских посольств в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, а также в генеральные консульства в Неаполе и Кракове.