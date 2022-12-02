Путин в разговоре с Шольцем назвал обстрелы Украины ответом на удар по Крымскому мосту
2022-12-02 15:28
Владимир Путин рассказал Олафу Шольцу о том, почему Россия наносит удары по Украине.
Глава Российской Федерации Владимир Путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В беседе президент России заявил, что ракетные обстрелы украинских объектов - это ответ в том числе и на атаку на мост через Керченский пролив.
"Путин указал Шольцу, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на украинские атаки на РФ, включая Крымский мост", - передает ТАСС.
Также Владимир Путин и Олаф Шольц согласились в необходимости добросовестного выполнения условий зерновой сделки.
Опубликовано: Николай Скира
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