Путин в разговоре с Шольцем назвал обстрелы Украины ответом на удар по Крымскому мосту

Владимир Путин рассказал Олафу Шольцу о том, почему Россия наносит удары по Украине.

Глава Российской Федерации Владимир Путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В беседе президент России заявил, что ракетные обстрелы украинских объектов - это ответ в том числе и на атаку на мост через Керченский пролив.

"Путин указал Шольцу, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на украинские атаки на РФ, включая Крымский мост", - передает ТАСС.

Также Владимир Путин и Олаф Шольц согласились в необходимости добросовестного выполнения условий зерновой сделки.