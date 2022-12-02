Рудова поделилась откровенным фото с отдыха в Дубае
2022-12-02 15:57
Актриса Наталья Рудова отправилась на отдых в Дубай в сопровождении своей подруги дизайнера Виктории Девятниковой. Красавицы наслаждаются отпуском и хвастаются откровенными фото с курорта.
Отечественная актриса Наталья Рудова и ее подруга дизайнер Виктория Девятникова отдыхают в Дубае.
Артистка разместила в соцсетях откровенное видео из ОАЭ, где позирует в купальнике, подчеркивающем ее фигуру.
Пользователи одарили знаменитость комплиментами. Один из поклонников даже захотел взять Наталью в жены немедленно.
Интересно, но 39-летняя звезда экрана ни разу не была замужем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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