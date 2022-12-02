Рудова поделилась откровенным фото с отдыха в Дубае

Актриса Наталья Рудова отправилась на отдых в Дубай в сопровождении своей подруги дизайнера Виктории Девятниковой. Красавицы наслаждаются отпуском и хвастаются откровенными фото с курорта.

Отечественная актриса Наталья Рудова и ее подруга дизайнер Виктория Девятникова отдыхают в Дубае.

Артистка разместила в соцсетях откровенное видео из ОАЭ, где позирует в купальнике, подчеркивающем ее фигуру.

Пользователи одарили знаменитость комплиментами. Один из поклонников даже захотел взять Наталью в жены немедленно.

Интересно, но 39-летняя звезда экрана ни разу не была замужем.