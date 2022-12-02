Село Старый Хутор в Белгородской области обесточено после обстрела ВСУ
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что село Старый Хутор обесточено после «прилётов» со стороны Украины.
В пятницу, 2 декабря 2022 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы украинской армии обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе.
Гладков уточнил, что в результате обстрела ВСУ приграничного российского села жертв среди мирного населения Старого Хутора нет, однако осколками украинских снарядов повреждены 3 частных домовладения.
Белгородский губернатор добавил, что при обстреле были также повреждены линии электропередачи из-за чего в настоящее время населённый пункт полностью обесточен.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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