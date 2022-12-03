Сын Трампа осудил Зеленского за запрет УПЦ и арест священников в Украине
2022-12-03 02:20
Дональд Трамп младший раскритиковал Владимира Зеленского за попытку запретить Украинскую православную церковь на территории своего государства.
В субботу сын экс-президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп младший, опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где заявил, что команда Владимира Зеленского пытается незаконно запретить деятельность Украинской православной церкви, попутно производя обыски в монастырях и арестовывая священнослужителей.
По мнению сына Трампа, украинское правительство не должно получать финансовую помощь от Вашингтона в условиях осуществления репрессий над представителями православного духовенства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Сын Трампа осудил Зеленского за запрет УПЦ и арест священников в Украине
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