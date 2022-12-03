Лукашенко: белорусские и российские военные готовится как единая армия

Президент Беларуси Александр Лукашенко военные белорусско-российской группировки готовятся как единая армия.

3 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил о том, что военнослужащие белорусско-российской группировки проходят подготовку как единая армия, чтобы отразить любую агрессию в отношении Союзного государства.

Помимо прочего, белорусский лидер отметил факт того, что Вооружённые силы Беларуси сделают всё, что должны сделать «по открытому, реальному договору».