Лукашенко: белорусские и российские военные готовится как единая армия
Президент Беларуси Александр Лукашенко военные белорусско-российской группировки готовятся как единая армия.
3 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил о том, что военнослужащие белорусско-российской группировки проходят подготовку как единая армия, чтобы отразить любую агрессию в отношении Союзного государства.
Помимо прочего, белорусский лидер отметил факт того, что Вооружённые силы Беларуси сделают всё, что должны сделать «по открытому, реальному договору».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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