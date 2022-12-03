Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра
2022-12-03 21:31
Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Украина может потерять южные территории и левобережье Днепра.
3 декабря бывший советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс в колонке для издания Daily Reckoning заявил о том, что к концу спецоперации «Украина превратится в раздробленное государство».
Рикардс допустил, что украинское государство, вероятно, занимать «территорию между Киевом и Львовом», потеряв весь юг и левобережье Днепра из-за логистических проблем с доставкой западных вооружений и плохой подготовки бойцов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против потолка цен на российскую нефть
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Шойгу выразил благодарность Лукашенко за радушный прием российских военных
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям