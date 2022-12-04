Politico: Пентагон обеспокоен рисками прекращения финансирования военной помощи Украине
Минобороны США обеспокоено тем, что решение Конгресса о финансировании на 2023 год может поставить под угрозу оказание военной помощи Украине.
Пентагон обеспокоен тем, что возможное решение о временном финансировании правительства не только приостановит закупку новых бомбардировщиков В-21 и укрепление ядерной триады США, но и поставит под угрозу оказание военной помощи Украине, сообщает Politico.
Резолюция о продолжении финансирования (Continuing resolution или CR) это мера, которая позволяет правительству США реализовывать государственные программы в ситуациях когда Конгресс не утвердил бюджет. Джо Байден утвердил закон о временном финансировании, действующий до 16 декабря.
Проблема временного финансирования в том, что оно гораздо ниже, чем бюджетное финансирование. Если Конгресс США не внесет в план бюджета на следующий год статью расхода о военной помощи Украине, то существует риск ее приостановки, пишет издание.
Опубликовано: Максим Алексеев
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