Причина смерти личного астролога Гитлера

Прежде, чем осесть в Германии, Эрих Гануссен (при рождении получивший имя Гершман Штейншнейдер), проживал на территории Австрии.

В ходе судебного процесса, стремясь обелить свое имя, Эрих объявил, что прямо сейчас видит на вокзале человека с большой сумкой, в которой находится несколько миллионов украденных денег.

Удивлению судей не было предела, когда полицейский наряд, посланный на вокзал, и в самом деле задержал похитителя. Представители закона при этом ориентировались на приметы, данные Эрихом. Судьям оставалось только отпустить предсказателя, сняв с него все обвинения.

Как это водится, слухи о невероятных способностях загадочного прорицателя, со скоростью света распространились по всему Берлину. Эрих начал проведение лекций по основам астрологии и сеансов ясновидения. На первые же заработанные, благодаря небывалому успеху, деньги, Гануссен открыл астрологическую газету, охватывающую и политические вопросы тоже.

Подделав свои документы, он добавил к своей фамилии частицу "ван" и мгновенно превратился из обычного еврея в истинного арийца. Эрих вступает в ряды немецкой национал-социалистической партии, принимает христианство и нанимается штурмовиком.

Здесь он знакомится с графом Гельдорфом, позднее с Гиммлером, а затем и с самим Гитлером. Многие исторические исследователи склоняются к мысли, что необычайная самоуверенность Гитлера при принятии судьбоносных для всей Германии решений невозможно объяснить никаким другим фактором, кроме, как влиянием на него Гануссена.

Складывается четкое ощущение, что лидер фашистов четко представлял себе все возможные последствия, к которым приведет каждый его шаг. И все эти последствия ему четко вырисовывал именно Эрих Гануссен.

Кроме того, Гитлер брал у прославленного предсказателя и уроки психологии масс и ораторского мастерства. В обучающей программе основной упор делался на достижении драматического эффекта при выступлениях.

К услугам Генуссена прибегал не только Гитлер, но и Геббельс, Риббентроп, Геринг. Предсказатель отличался от других оракулов того времени тем, что не стремился вдохновлять фюрера предсказаниями о величии и "тысячелетнем третьем рейхе", а открыто вещал ему о необыкновенном успехе и славе, на смену которым придут небывалая война и трагическая развязка - как итог.

Ближайшему окружению Гитлера постепенно советник вождя начинал мешать со своей, никому не нужной, правдой. Национал-социалистическая партия Германии набирала невиданную силу, а вместе с ней и лидер этой партии. У соратников фюрера были свои планы по поводу будущего страны.

Сподвижники Гитлера, задумав удалить со сцены ненужного больше прорицателя, решили скомпрометировать влиятельного конкурента в его глазах. Почувствовав, что запахло жареным, провидец решил перебраться в безопасную Прагу. Но не успел. Осенью 1933 года маг был убит.