Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Варшава планирует аннексировать западные украинские земли.

4 декабря офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал истинную причину, по которой Республика Польша отправляет своих военнослужащих, которые не имеют ни малейшего боевого опыта, на Украину.

Риттер утверждает, что Варшава отправляет своих военных в зону проведения спецоперации, чтобы натренировать и впоследствии перенаправить их на западноукраинские земли для аннексии тех территорий, которые входили в состав Польши в 1939 году.