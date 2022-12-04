Офицер разведки США Риттер: Польша планирует аннексировать Западную Украину
2022-12-04 23:41
Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Варшава планирует аннексировать западные украинские земли.
4 декабря офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал истинную причину, по которой Республика Польша отправляет своих военнослужащих, которые не имеют ни малейшего боевого опыта, на Украину.
Риттер утверждает, что Варшава отправляет своих военных в зону проведения спецоперации, чтобы натренировать и впоследствии перенаправить их на западноукраинские земли для аннексии тех территорий, которые входили в состав Польши в 1939 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Бьерде: 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу 2022 года
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Британский политик Захави призвал медиков не бастовать назло Путину
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США