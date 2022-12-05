Британский политик Захави призвал медиков не бастовать назло Путину

Британский политик Надхим Захави призвал медиков не требовать повышения зарплаты назло Путину.

4 декабря британское интернет-издание «Индепендент» сообщило о том, что председатель Консервативной партии Соединённого Королевства Надхим Захави призвал сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании не устраивать забастовки с требованием повышения зарплат, чтобы «послать очень четкий сигнал господину Путину».

Отмечается, что данное заявление Захави молниеносно вызвало общественный резонанс, в частности, генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен назвала недопустимым использование темы конфликта на Украине в качестве предлога для понижения заработной платы медицинских работников.