ВС РФ нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске

Российские военкоры сообщают, что служащие ВС РФ нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Краматорск.

5 ноября военные корреспонденты «Русской весны» в официальном Telegram-канале сообщили о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации нанесли высокоточный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Краматорск в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что в настоящее время в результате поражения склада вооружения Вооружённых сил Украины в промышленной зоне Краматорска детонируют украинские боеприпасы.