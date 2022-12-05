ВС РФ нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске
2022-12-05 00:43
Российские военкоры сообщают, что служащие ВС РФ нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Краматорск.
5 ноября военные корреспонденты «Русской весны» в официальном Telegram-канале сообщили о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации нанесли высокоточный удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в городе Краматорск в Донецкой Народной Республике.
Отмечается, что в настоящее время в результате поражения склада вооружения Вооружённых сил Украины в промышленной зоне Краматорска детонируют украинские боеприпасы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Бьерде: 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу 2022 года
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
Британский политик Захави призвал медиков не бастовать назло Путину
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США