Захарова отреагировала на заявление Вайкуле о том, что Пугачева содержала всю Россию
2022-12-05 07:25
Официальный представитель МИД РФ ответила на слова Лаймы Вайкуле о том, что Алла Пугачева содержала всю страну, и сейчас никто не вправе ей что-либо предъявлять.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила исполнительнице Лайме Вайкуле по поводу ее слов о том, что она и Алла Пугачева "содержали всю страну".
В своем Телеграм-канале Захарова написала, что артистка забыла упомянуть о том, кто содержал зрителей их выступлений.
Началось все с того, что Вайкуле выразила возмущение относительно критики в адрес Пугачевой, заявив, что та отдала жизнь сцене и государству, а также "содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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