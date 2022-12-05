Захарова отреагировала на заявление Вайкуле о том, что Пугачева содержала всю Россию

Официальный представитель МИД РФ ответила на слова Лаймы Вайкуле о том, что Алла Пугачева содержала всю страну, и сейчас никто не вправе ей что-либо предъявлять.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила исполнительнице Лайме Вайкуле по поводу ее слов о том, что она и Алла Пугачева "содержали всю страну".

В своем Телеграм-канале Захарова написала, что артистка забыла упомянуть о том, кто содержал зрителей их выступлений.

Началось все с того, что Вайкуле выразила возмущение относительно критики в адрес Пугачевой, заявив, что та отдала жизнь сцене и государству, а также "содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет".