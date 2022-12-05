Politico: страны Евросоюза подготовили девятый пакет санкций против России
2022-12-05 12:38
Издание Politico сообщает, что в Еврокомиссии приступили к подготовке очередного антироссийского санкционного пакета.
5 декабря журналисты американской газеты Politico сообщили, что Еврокомиссия и лидеры стран-участниц Европейского союза приступили к согласованию девятого пакета санкций против России, который может быть утверждён и активирован до следующего заседания глав МИД государств ЕС.
Известно, что в очередной санкционный пакет Евросоюза против РФ будут добавлены 180 новых позиций, в которые войдут рестрикции против российских сфер технологий, финансов и СМИ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Politico: страны Евросоюза подготовили девятый пакет санкций против России
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