Politico: страны Евросоюза подготовили девятый пакет санкций против России

Издание Politico сообщает, что в Еврокомиссии приступили к подготовке очередного антироссийского санкционного пакета.

5 декабря журналисты американской газеты Politico сообщили, что Еврокомиссия и лидеры стран-участниц Европейского союза приступили к согласованию девятого пакета санкций против России, который может быть утверждён и активирован до следующего заседания глав МИД государств ЕС.

Известно, что в очередной санкционный пакет Евросоюза против РФ будут добавлены 180 новых позиций, в которые войдут рестрикции против российских сфер технологий, финансов и СМИ.