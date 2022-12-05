Российский депутат предложил использовать бездомных собак в зоне СВО

Депутат Орловского облсовета от фракции КПРФ Виктор Макаров предложил использовать бездомных собак на СВО в Украине. Животных будут обучать совершать суицидальные атаки.

По словам политика, бродячих четвероногих можно дрессировать как противотанковых собак — их научат пробегать под танком с прикрепленной к его спине взрывчаткой. Это приведет к детонации заряда и гибели животного.

Данное предложения он озвучил 2 декабря в ходе заседания облсовета. Депутаты в итоге отклонили предложение Макарова.

Макаров, вероятно, предложил использовать опыт Великой отечественной войны: в Советском Союзе обучали собак и использовали их в бою против бронетехники противника. Животных несколько дней морили голодом, а затем корм помещали под бак при работающем двигателе.

Воодушевленные, они подбежали к машине и забрались под нее, чтобы взять еду. Во время учений танк стрелял из пулемета и пушки, чтобы животное привыкло к боевым условиям. Уже на реальном поле боя собака забиралась под танк и ломала прикрепленную к его спине антенну. Таким образом он активировал взрыватель, который взорвал взрывчатку.

Однако противотанковые собаки во время Второй мировой войны имели небольшую боевую эффективность хотя бы из-за сложившихся условий. Шум и неразбериха часто заставляли животных отвлекаться и пугаться.