Ревва чувствовал себя чужим на Песне года, что видно по кадрам, попавшим в сеть
2022-12-05 14:02
Александр Ревва недавно вернулся в Россию и сразу же стал работать. Участвуя в новогоднем концерте "Песня года 2022", артист держался отстраненно.
Исполнитель и шоумен Александр Ревва недавно вернулся в РФ, приступив к работе. Не все коллеги по шоу-бизнесу приняли комика.
Ревва участвовал в съемках новогоднего фестиваля "Песня года", который покажут 1 января. Исполнитель чувствовал себя не в своей тарелке на концерте, и это было видно невооруженным взглядом.
Телеграм-канал "HeМалахов" опубликовал кадры со съемок шоу, где Ревва отстраненно стоит во время исполнения совместной песни коллегами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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