Ревва чувствовал себя чужим на Песне года, что видно по кадрам, попавшим в сеть

Александр Ревва недавно вернулся в Россию и сразу же стал работать. Участвуя в новогоднем концерте "Песня года 2022", артист держался отстраненно.

Исполнитель и шоумен Александр Ревва недавно вернулся в РФ, приступив к работе. Не все коллеги по шоу-бизнесу приняли комика.

Ревва участвовал в съемках новогоднего фестиваля "Песня года", который покажут 1 января. Исполнитель чувствовал себя не в своей тарелке на концерте, и это было видно невооруженным взглядом.

Телеграм-канал "HeМалахов" опубликовал кадры со съемок шоу, где Ревва отстраненно стоит во время исполнения совместной песни коллегами.