Бабаян исполнила песню Есть только миг в джазовой обработке на шоу «Суперстар! Возвращение», за что была раскритикована жюри
Выступление Роксаны Бабаян в рамках "Суперстар! Возвращение" было раскритиковано в пух и прах. Джазовое исполнение известной композиции "Есть только миг" не понравилось членам жюри проекта.
Роксана Бабаян выступила с очередным номером в эфире передачи "Суперстар! Возвращение" с композицией "Есть только миг" в джазовой аранжировке. Жюри оценили номер низкими оценками.
Этот выпуск шоу был посвящен творчеству Александра Зацепина.
Композитор занял кресло Стаса Пьехи, критикуя и выступая с похвалами участников. Выступление Бабаян оценила только Маша Распутина.
Сам Зацепин поставил артистке только 1 балл.
Лера Кудрявцева и Сергей Соседов также разочаровались в исполнении Бабаян.
Музыкальный критик "обвинил" аранжировку. Только 5 баллов от жюри заслужила Бабаян за этот номер.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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