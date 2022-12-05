Бабаян исполнила песню Есть только миг в джазовой обработке на шоу «Суперстар! Возвращение», за что была раскритикована жюри

Выступление Роксаны Бабаян в рамках "Суперстар! Возвращение" было раскритиковано в пух и прах. Джазовое исполнение известной композиции "Есть только миг" не понравилось членам жюри проекта.

Роксана Бабаян выступила с очередным номером в эфире передачи "Суперстар! Возвращение" с композицией "Есть только миг" в джазовой аранжировке. Жюри оценили номер низкими оценками.

Этот выпуск шоу был посвящен творчеству Александра Зацепина.

Композитор занял кресло Стаса Пьехи, критикуя и выступая с похвалами участников. Выступление Бабаян оценила только Маша Распутина.

Сам Зацепин поставил артистке только 1 балл.

Лера Кудрявцева и Сергей Соседов также разочаровались в исполнении Бабаян.

Музыкальный критик "обвинил" аранжировку. Только 5 баллов от жюри заслужила Бабаян за этот номер.