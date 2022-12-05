Хаависто: Финляндия не просила НАТО о предоставлении ядерного оружия
Глава финского МИДа Пекка Хаависто утверждает, что Хельсинки не запрашивали у Североатлантического альянса предоставления ядерных вооружений.
5 декабря министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опроверг растиражированные в СМИ слухи о том, что Хельсинки получат ядерные боеголовки от блока НАТО после присоединения финского государства к альянсу. По словам Хаависто, Финляндия не просила Североатлантический альянс предоставить ядерное оружие и не намерена размещать его у себя в стране.
В тот же день стало известно, что в парламент Финляндии поступил законопроект о присоединении государства к НАТО вопреки тому факту, что не все члены альянса одобрили вступление данной страны в свою организацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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