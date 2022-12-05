Автомобильное движение на отремонтированной части Крымского моста восстановлено
2022-12-05 14:16
5 декабря движение автомобильного транспорта было восстановлено на части Крымского моста, которая обрушилась в результате теракта.
Днём понедельника компания Упрдор "Тамань" обнародовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что сегодня около 10:50 по московскому времени движение машин было восстановлено на участке Крымского моста, который был отремонтирован после диверсии украинских спецслужб.
Примечательно, что 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, который привёл к частичному обрушению сооружения. По данным ФСБ, за терактом на мосту в Керченском проливе стоят представители ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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