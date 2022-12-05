В Монголии начались массовые протесты на фоне хищения 80 процентов бюджета

В Монголии десятки тысяч людей вышли на акции протеста из-за огромной коррупции во власти.

В Монголии впервые за долгие годы вспыхнули столь масштабные акции протеста - в них принимают участие десятки тысяч человек.

Причиной тому стала невиданных во всем мире масштабов коррупция во власти. В стране было украдено угля общей сложностью на 12 миллиардов долларов.

Эта сумма равняется 80 процентам от годового бюджета страны, который равняется 15 миллиардам.

В столице государства недовольные уже штурмом ворвались в здание правительства Монголии и не уходят оттуда.