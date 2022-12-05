В Германии дети по дороге в школу получили тяжелые ранения от преступника с ножом

Мужчина с ножом напал на детей по дороге в школу в городе Иллеркирхберг на юго-западе Германии.

Пострадали две девочки. Преступник был арестован, сообщает Bild.

Инцидент произошел в Иллеркирхберге в земле Баден-Вюртемберг. Нападавший ранил двух девочек 13 и 14 лет, которые шли в начальную школу.

После нападения пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние тяжелое.

После нападения преступник скрылся в здании, скорее всего, в центре для беженцев. Пока не установлено, был ли он резидентом этого объекта.

Нападавший был арестован, когда на место прибыл большой отряд полиции. Неясно, знали ли дети и мужчина друг друга. Мотив нападения неизвестен.