В Германии дети по дороге в школу получили тяжелые ранения от преступника с ножом
2022-12-05 14:37
Мужчина с ножом напал на детей по дороге в школу в городе Иллеркирхберг на юго-западе Германии.
Пострадали две девочки. Преступник был арестован, сообщает Bild.
Инцидент произошел в Иллеркирхберге в земле Баден-Вюртемберг. Нападавший ранил двух девочек 13 и 14 лет, которые шли в начальную школу.
После нападения пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние тяжелое.
После нападения преступник скрылся в здании, скорее всего, в центре для беженцев. Пока не установлено, был ли он резидентом этого объекта.
Нападавший был арестован, когда на место прибыл большой отряд полиции. Неясно, знали ли дети и мужчина друг друга. Мотив нападения неизвестен.
Опубликовано: Николай Скира
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