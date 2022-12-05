По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

Украинские СМИ сообщают, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

В понедельник, 5 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за возможных «прилётов» со стороны России по объектам украинской энергосистемы и военного управления.

Отмечается, что на данные момент известно о работе системы противовоздушной обороны в небе над городами Днепропетровск и Кременчуг, а также над Полтавской областью.