Путин посетил Крымский мост и лично проехал по нему на автомобиле

Президент РФ Владимир Путин посетил отремонтированный после теракта Крымский мост и лично проехал по нему на автомобиле.

5 ноября российское интернет-издание «РИА Новости» сообщило о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетил отремонтированный после теракта Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.

Путин выслушал доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина о восстановлении транспортного перехода, пообщался со строителями, а также лично проехался по восстановленному участку Крымского моста.