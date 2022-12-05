Путин посетил Крымский мост и лично проехал по нему на автомобиле
Президент РФ Владимир Путин посетил отремонтированный после теракта Крымский мост и лично проехал по нему на автомобиле.
5 ноября российское интернет-издание «РИА Новости» сообщило о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетил отремонтированный после теракта Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова.
Путин выслушал доклад вице-премьера России Марата Хуснуллина о восстановлении транспортного перехода, пообщался со строителями, а также лично проехался по восстановленному участку Крымского моста.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
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