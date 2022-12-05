Генштаб ВСУ: ВС РФ поразили объекты энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные нанесли высокоточные удары по объектам энергетики в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

5 декабря Генеральный штаб вооружённых сил Украины в пресс-релизе сообщил о том, что служащие ВС РФ высокоточными ракетными ударами поразили объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В Генштабе ВСУ также заявили, что украинская система противовоздушной обороны сбила 60 из 70 выпущенных российскими военными ракет по территории Украины, в то время как в Министерстве обороны сообщили о 17 попаданиях.