«Укрэнерго»: во всех областях Украины вводятся аварийные отключения света

В «Укрэнерго» сообщил о введении во всех областях Украины режима аварийных отключений света.

5 декабря пресс-служба «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале национальной энергетической компании сообщила о том, что из-за последствий массированного удара ВС РФ и сильных морозов часть украинских электростанций не может работать на полную мощность, ввиду чего во всех областях Украины вводятся аварийные отключения света.

Отмечается, что первоначально электроэнергия будет подаваться лишь на объекты украинской критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные, а не в жилые дома.