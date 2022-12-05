WSJ: Пентагон тайно модифицировал HIMARS, чтобы ВСУ не могли атаковать территорию России

Соединенные Штаты тайно модифицировали переданные Украине ракетные зенитно-ракетные комплексы HIMARS, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности на территорию России, сообщает The Wall Street Journal.

Модификации призваны были предотвратить риск эскалации конфликта Россией. Сообщения поступили в тот день, когда в двух аэропортах России произошли взрывы, которые Минобороны РФ назвало терактами украинских сил.

С июня США передали Украине 20 РСЗО HIMARS. Украинские силы используют их, в частности, для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, логистическим объектам и российским командным центрам, расположенным на Украине.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских официальных лиц, перед передачей Украине систем HIMARS Пентагон модифицировал пусковые установки, чтобы они не могли использовать ракеты большой дальности.

"До сих пор нераскрытые изменения показывают, как далеко зашла администрация Байдена, чтобы сбалансировать свою поддержку украинских сил и риск эскалации конфликта с Москвой", - говорится в сообщении.