Латвия аннулировала лицензию на вещание оппозиционного властям РФ телеканала «Дождь»

Латвийский национальный совет по СМИ аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь"* на вещание в стране, сообщает РИА "Новости".

После того, как его вещание в Российской Федерации было приостановлено "Роскомнадзором" 1 марта 2022 года, коллектив телеканала через два дня принял решение о временной приостановке работы, а большинство журналистов и телеведущих покинули Россию.

Уже 6 июня этого же года руководство "Дождя" проинформировало, что канал получил от национального совета по электронным СМИ Латвии европейскую лицензию на вещание, которое было возобновлено 18 июля.

1 декабря 2022 года в прямом эфире в программе "Здесь и сейча" ведущий Алексей Коростелёв попросил зрителей телеканала присылать информацию о недооснащении мобилизованных россиян.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", - заявил журналист, после чего был уволен руководством.

После этого в правительственных кругах Латвии начались призывы закрыть телеканал и выдворить из страны его журналистов.