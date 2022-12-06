Лукашенко поручил создать проект выкупа арендного жилья для военнослужащих
Александр Лукашенко утверждает, что белорусские военные должны получить возможность выкупа арендного жилья.
6 декабря Александр Лукашенко сообщил, что считает целесообразным разработку законопроекта, который позволил бы белорусским военным выкупать арендное жильё. По мнению Лукашенко, представители армии Беларуси могли бы иметь такую возможность за выслугу лет, например, пробыв в рядах ВС РБ 25 лет.
Также Александр Лукашенко отметил, что рассмотрение подобных льгот для военных должно происходить в строгом соответствии возможностям государственного бюджета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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