МВД России ищет дезертира с пулемётом в Новошахтинске, ранившего 2 полицейских

Полицейские города Новошахтинск разыскивают молодого человека, который покинул воинскую часть с оружием и ранил двух правоохранителей.

Пресс-служба ГУ МВД российского города Новошахтинск сообщает, что местные полицейские получили приказ разыскать мужчину, самовольно покинувшего воинскую часть с пулемётом. Известно, что молодой человек ростом 180-190 сантиметров ранил двух полицейских при попытке его задержать.

По данным СМИ, в Новошахтинске временно остановлена работа всех школ и детских садов, а правоохранителям выдали каски, бронежилеты и дополнительное вооружение.