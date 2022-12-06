МВД России ищет дезертира с пулемётом в Новошахтинске, ранившего 2 полицейских
Полицейские города Новошахтинск разыскивают молодого человека, который покинул воинскую часть с оружием и ранил двух правоохранителей.
Пресс-служба ГУ МВД российского города Новошахтинск сообщает, что местные полицейские получили приказ разыскать мужчину, самовольно покинувшего воинскую часть с пулемётом. Известно, что молодой человек ростом 180-190 сантиметров ранил двух полицейских при попытке его задержать.
По данным СМИ, в Новошахтинске временно остановлена работа всех школ и детских садов, а правоохранителям выдали каски, бронежилеты и дополнительное вооружение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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