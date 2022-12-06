6 человек погибли при обстреле ВСУ «Градами» центра города Донецк

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела центра города из РСЗО «Град» украинскими бойцами погибли не менее 6 человек.

6 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в результате массированного удара из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны ВСУ по административному центру ДНР погибли 6 мирных жителей города, ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Кулемзин отметил, что в настоящее время продолжают поступать новые данные о последствиях обстрелов украинскими боевиками Донецка, в частности, известно о многочисленных повреждениях нанесенных жилому фонду и инфраструктуре города.