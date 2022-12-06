Небензя покинул зал Совбеза ООН во время выступления постпреда Украины

Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал Совбеза во время выступления своего украинского коллеги Сергея Кислицы.

Во вторник, 6 декабря 2022 года, информационное агентство ТАСС, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя преждевременно покинул зал заседаний Совета безопасности организации.

Отмечается, что Небензя покинул заседание Совбеза ООН непосредственно перед выступлением постпреда Украины Сергея Кислицы, так как не намерен выслушивать «желчное красноречие» своего украинского коллеги.